الرئيسية | محليات تسجيل إصابة جديدة بكورونا في لواء المزار الشمالي

وطنا اليوم-عمان:قال مصدر مساء الثلاثاء، إنه تم تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس في إربد عبر العينات العشوائية.

وأضاف أن "أحد الإصابات سجلت في لواء المزار الشمالي، والثانية في حي المطارق".

محافظ إربد رضوان العتوم/ رئيس لجنة إدارة خلية أزمة كورونا في المحافظة، أعلن تسجيل إصابة بفيروس كورونا المستجد ظهرت نتيجتها مساء الثلاثاء.

وقال العتوم، إن الإصابة تعود لفتاة في الثامنة عشرة من عمرها وتقطن في حي المطارق بالقرب من منطقة ظهرت فيها إصابة سابقة، مشيرا إلى أنه تم عزل البناية التي تسكن فيها الفتاة والمكونة من 5 طوابق.

ورجح مدير صحة إربد الدكتور رياض الشياب أن تكون إصابة الفتاة جاءت نتيجة مخالطتها لحالة أعلنت إصابتها في وقت سابق في منطقة مجاورة، لافتا إلى أن عينة الفتاة هي إحدى العينات العشوائية التي تقوم فرق الاستقصاء بجمعها في مختلف مناطق المحافظة.

وبتسجيل هذه الإصابة تكون إربد كسرت سلسلة من الحالة الصفرية للإصابات بفيروس كورونا استمرت خمسة أيام متتالية.

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