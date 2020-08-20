الرئيسية | محليات عبيدات: تعليمات فتح المدارس لا تعالج احتمالية تسجيل إصابات كورونا

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور نذير عبيدات إنه في حال وجود اصابة كورونا بأي مكان لا بد من وجود بروتكول وتعليمات واضحة للتعامل معها.

واعتبر عبيدات خلال استضافته في برنامج صوت المملكة الذي يقدمه الزميل عامر الرجوب، أن بروتكول وزارة التربية لفتح المدارس لا يعالج هذه الحالة بشكل واضح.

وأكد أنه لا بد من بروتكول واضح يبين كيف نتعامل اذا سجلت اصابة كورونا في صف واحد، وكيف نتاعمل في حال تسجيل اصابات بأكثر منصف والى اخره.

وبين أنه لغاية اليوم لا يوجد لدى وزارة التربية والتعليم ولا لجنة الاوبئة اجابة على هذا الأمر، موضحا أنه تم الاتفاق على دراسة كيفية التعامل مع الاصابات في حال تسجيلها بالمدارس.

واشار عبيدات أنه حسب الاتفاق سيتم وضع بروتكول خلال الايام القادمة يوضح كيفية التعامل مع الاصابات في حال وصلت الى المدارس.

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