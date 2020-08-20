الرئيسية | محليات رد حكومي مقتضب حول صفقة تاريخية محتملة مع الاحتلال

وطنا اليوم-عمان:قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن "اسرائيل" بصدد وضع خطة لشراء الطاقة الشمسية من الأردن، "في صفقة تاريخية يمكن أن تساعدها على تحقيق أهداف طموحة جديدة للطاقة المتجددة"، على حد تعبير الصحيفة.

وبينت الغارديان أن هذه الخطة جاءت إثر اعتزام "اسرائيل" زيادة مصادر الطاقة المتجددة لديها من 5٪ إلى 30٪ بحلول عام 2030 ، في ظل تراجع إنتاجها المحلي.

وحول هذا أصدرت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني تصريحا تساءلت فيه عن سبب شراء الغاز من الاحتلال، إذا كان لدى الأردن كلّ هذا الفائض والإمكانيّات، خصوصًا في قطاع الطاقة النظيفة المتجددة!

وطالبت الحملة أصحاب القرار بإلغاء اتفاقيّة الغاز الكارثية على اقتصاد الأردن وأمنه ومستقبله، والتي تشكّل دعما للإرهاب الصهيوني ومشاريعه التوسّعية، فورًا.

وزارة الطاقة ردت حول هذه الأنباء التي أوردتها الصحيفة البريطانية: "لا أساس لذلك".

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