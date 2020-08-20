الرئيسية | محليات عزل 7 مواقع بماركا الجنوبية والنزهة وصالحية العابد

وطنا اليوم-عمان:كشف متصرف لواء ماركا، عاصم النهار، مساء الثلاثاء، عن البدء بعزل مواقع داخل اللواء، بعد تسجيل إصابات بكورونا فيها.

وقال النهار ، إنه تبلغ من وزارة الصحة، بضرورة عزل 7 مواقع داخل اللواء، فيما جرى عزل الموقع الأول حتى الآن.

وأضاف أن المواقع توزعت في ماركا الجنوبية، وصالحية العابد، إضافة إلى النزهة.

كشف محافظ العاصمة، سعد شهاب، مساء الثلاثاء، عن عدم صدور قرار بعزل لواء ماركا، في العاصمة عمّان.

وقال شهاب إن الإصابات المسجلة في لواء ماركا، كانت في مبانٍ ومنازل متباعدة، وليست متقاربة مثل سحاب.

وأضاف، أن تباعد المباني، وتوزعها في نطاقات بعيدة عن بعضها البعض داخل اللواء، ساهد في عدم عزل اللواء.

ويراعي مركز الأزمات، قبل اتخاذ قرار عزل مدينة أو لواء، ظروف المواطنين داخل المنطقة، وأن لا يشكل قرار العزل عبئا عليهم، وفقا لشهاب.

وكانت منطقة سحاب، سجلت الثلاثاء، 33 إصابة من بين 57 إصابة داخل العاصمة عمّان.

وكان السبب وراء إصابات ماركا المرتفعة، حفل زفاف أقيم قبل عدة أيام في المنطقة.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر