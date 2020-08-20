الرئيسية | محليات الأردن يسجل أعلى حصيلة من الإصابات بكورونا منذ بدء الجائحة

وطنا اليوم-عمان:سجل الأردن الثلاثاء أعلى حصيلة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد منذ بداية الجائحة.

وأعلنت الحكومة عن تسجيل (77) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن الثلاثاء، منها 63 محلية.

وتوزعت الحالات على النحو الآتي: (57) حالة في محافظة العاصمة عمّان، (54) حالة منها مخالطة لمصابين سابقين، و(3) حالات تحت الاستقصاء، (5) حالات في محافظة الزرقاء، مخالطة لمصابين سابقين، حالة في محافظة معان، مخالط لمصاب سابق، (14) حالة خارجيّة، لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر. (5 من أمريكا، و4 من السعوديّة و2 من البحرين، و2 من الإمارات، و1 من العراق).

ويرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المسجلة في الأردن إلى (1716) حالة.

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