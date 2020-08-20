الرئيسية | محليات المستقلة للانتخاب وراصد ينفذان عملية انتخابية تجريبية

وطنا اليوم ـ عمان نفذت اليوم السبت الموافق 22/8/2020، عملية تجريبية للانتخابات النيابية 2020 في محافظة مادبا بالتعاون مع مركز الحياة - راصد وبدعم من الاتحاد الأوروبي والوكالة الاسبانية للتنمية، حيث تأتي هذه الانتخابات وفقاً لمتطلبات السياق المحلي المتعلقة بتطوير وتعزيز الوعي العام بالانتخابات البرلمانية للمجلس التاسع عشر.



وقال الدكتور خالد الكلالدة رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أن هذه التجربة تأتي بالانسجام مع رؤية الهيئة المستقلة للانتخاب بالانفتاح والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، كما تأتي هذه التجربة لتقييم إجراءات الهيئة المستقلة بشكل قبلي، لنتعرف على أهم التحديات والمشاكل ونعمل على حلها مسبقاً، وعملت الهيئة خلال هذه التجربة على تطبيق كافة الإجراءات الصحية واللازمة لتنفيذ عملية الاقتراع والفرز ، كما استفادت الهيئة من الدروس المستفادة من التجربة الأولى التي أجريت في محافظة الزرقاء.



وتحدث الدكتور عامر بني عامر مدير مركز الحياة راصد أن هذا التعاون يأتي استكمالاً للشراكة مع الهيئة المستقلة للانتخاب بما يهدف إلى تجويد العملية الانتخابية، وتساهم هذه التجربة إلى رفع الوعي لدى الشباب بشكل خاص بضرورة المشاركة الصحيحة في العملية الانتخابية، وتهدف أيضاً إلى قياس الإجراءات الرقابية وانسجامها مع الإجراءات الخاصة بالوضع الصحي



إن هذه الانتخابات هي تمرين حي على إجراء الانتخابات في ظل جائحة الكورونا واختبارا للتعليمات الجديدة والتي تحاكي شروط السلامة العامة المقرة من قبل لجنة الاوبئة، وتهدف أيضاً إلى زيادة وعي المجتمع المحلي في إجراءات الانتخابات في كافة مراحلها ليكون المواطن على دراية أكبر بما تحتاجه العملية الانتخابية من كوادر بشرية وإدارية لإدارة العملية الانتخابية

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