رابط / اعلان قائمة المدارس المشمولة بالمكرمة الملكية لابناء العشائر

وطنا اليوم - اعلنت اليوم السبت الموافق 22 / 8 / 2020 اللجنة العليا للمكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة قائمة أسماء المدارس المشمولة بهذه بالمكرمة للعام الحالي 2020، وذلك بعد أن عقدت اللجنة إجتماعا صباح اليوم برئاسة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة العليا للمكرمة الدكتور محي الدين توق حيث إطلعت اللجنة على قائمة المدارس المشمولة كما وردت من اللجنة المختصة المشكلة في وزارة التربية والتعليم، وللإطلاع على هذه المدارس الرجاء الدخول إلى الرابط الآتي اضغط هنا

كما تؤكد وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأنها ستعلن قريباً عن مواعيد وإجراءات تقديم الطلبات الإلكترونية للاستفادة من هذه المكرمة الملكية السامية.