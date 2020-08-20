الأردن وبائيًّا مُعتدل الخطورة، وترقب شديد للشارع والحكومة

وطنا اليوم - وسط زحمة الترقّب الحاد لتطوّرات الوضع الوبائي الأردني خرج وزير الصحّة الناشط الدكتور سعد جابر بإعلان غريب يتحدّث فيه عن قدرة استيعابيّة تصل في المستشفيات إلى 900 مصاب فقط مقترحًا على المواطنين الحذر الشديد والتباعد والوقاية حتى “لا يتفاقم” الوضع الوبائي.

وكانت خلية الأزمة قد أعلنت في شهر آذار الماضي توفّر القدرة على استيعاب آلاف الحالات بنفس التوقيت.

ومع أن الوزير جابر سبق أن أعلن عن “جاهزيّة تامّة” إلا أن عودته للحديث عن قُدرات استيعاب لأقل من 1000 حالة دفعة واحدة فاجأت جميع الأوساط مع الإشارة إلى أن نحو 1000 مصاب بالفيروس غادروا فعلا المشافي بعد الشفاء التام.

ونقلت صحيفة وطنا اليوم عن الوزير جابر قوله بأن عدد الإصابات التي ترقد على أسرّة الشفاء في الأردن تصل إلى 263 إصابة كورونا، مُحذّرًا من تفاقم الوضع الوبائي في حال استمرار التّراخي وعدم الالتزام بمعايير السلامة العامّة، قائلاً: “عدم التزامنا سيجعلنا نُسجّل ذلك الرقم بيومٍ واحد”.

وتحدّث جابر عن أربع حالات كورونا في العناية الحثيثة واحدة من بينها حرجة.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 34 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، منها 25 محلية و9 قادمة من الخارج، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1532.

وزاد معدل الإصابات المحلية فجأةً وعلى نحوٍ ملموس في الأيّام العشرة الأخيرة التي شهدت تسجيل أكثر من 200 حالة لم تشرح الحكومة كيفيّة تسرّبها وتسلّلها في ظل إغلاق الحدود والمطارات.

ووجّهت لجنة الأوبئة الوطنية ملاحظات مباشرة حول عودة الفيروس بسبب خلل في الأداء وتقصير ببرامج الوقاية على نقاط العبور والحدود التي تُديرها بالعادة الأجهزة الأمنية وليس السلطات الحكوميّة.

واتّخذت الحكومة حُزمة إجراءات على الحدود وتوسع نطاق الاستقصاء الوبائي لكن تسجيل الحالات لا يزال مُستمرًّا.

وظهرت عشرات الإصابات في العاصمة عمّان وفي مدينة الزرقاء المكتظّة لأوّل مرّة ممّا شكّل تحدّيًا كبيرًا لأطقم الاستقصاء الطبّي.

ووصف مسؤول ملف الفيروس في وزارة الصحة الطبيب عدنان إسحق، الوضع الوبائي محليًّا بأنّه “مُقلق”، مشيرًا إلى أنّ فرق التقصّي الوبائي تتوسّع في أخذ العيّنات، وأنّ أعداد مُخالطي الإصابات الأخيرة أرهق فرق التقصّي للسّيطرة على الوباء.

وقال إنّه تم وضع مصفوفة من قبل الحكومة لفتح القطاعات واحتوت على 5 مستويات ونحن الآن عند .مستوى مُعتدل الخُطورة

وأضاف إسحق أنّ الجميع يطمح بالانتقال من مُستوى مُعتدل الخُطورة إلى مُستوى مُنخفض الخُطورة وأن الإصابات غير معروفة المصدر تُشكّل قلقًا للحُكومة.