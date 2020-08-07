740 اعتراضا على جداول الناخبين و8835 اعتراضا شخصيا

وطنا اليوم - بلغ عدد الاعتراضات الإجمالية في جداول الناخبين لانتخابات المجلس النيابي التاسع عشر، 740 اعتراضا، حيث انتهت مهلة الاعتراضات على الغير، يوم أمس الجمعة بحسب المعلومات الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب.

وبينت الإحصاءات أن 154 اعتراضا تم قبولها على الغير، مقابل 566 ماتزال قيد الدراسة ، فيما رفضت الهيئة 20 اعتراضا على الغير.

أما بشأن عدد الاعتراضات الشخصية في جداول الناخبين حتى يوم أمس الجمعة 21 أغسطس/آب الجاري قفد بلغ العدد الإجمالي 8835 اعتراضا، تم قبول 2638 منها، مقابل 6148 ماتزال قيد الدراسة، فيما تم رفض 49 اعتراضا.

وبذلك تكون المهلة القانونية أمام تقديم الاعتراضات على الغير قد انتهت، فيما تزال هناك مهلة أسبوع أمام تقديم الاعتراضات الشخصية في جداول الناخبين. الغد