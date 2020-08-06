إغلاق 8 منشآت تجارية ومخالفة 15 شخصاً في الزرقاء

وطنا اليوم - اغلقت كوادر مديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء، 8 منشآت تجارية بسبب عدم التقيد بأمر الدفاع رقم 11، كما خالفت 15 شخصاً بسبب عدم ارتداء الكمامات داخل المنشآت التجارية، خلال اليومين الماضيين.

وبين مدير المديرية عماد البزور اليوم السبت، أن كوادر المديرية تكثف الرقابة على جميع المنشآت في مختلف مناطق المحافظة، من خلال جولات صباحية ومسائية وأيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية، ضمن خطة رقابية، للتأكد من التزام المنشآت والمواطنين بشروط السلامة العامة كارتداء الكمامات والقفازات، والمحافظة على التباعد الجسدي وتوفير مواد التعقيم حسب ما جاء بأمر الدفاع رقم 11.

ودعا البزور أصحاب المنشآت الى الالتزام باشتراطات السلامة العامة، تجنباً للمخالفات وإغلاق منشآتهم، مؤكدا أن ارتداء الكمامة يجب ان يغطي الفم والأنف.