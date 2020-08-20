الرئيسية | محليات فحوصات كورونا للاعبي الحسين اربد

وطنا اليوم ـ عمان شرعت فرق التقصي الوبائي بإجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد لجميع لاعبي فريق الحسين اربد وجهازيه الإداري والفني للتأكد من خلوهم من الوباء.



ويأتي الفحص بعد تأكيد وجود 8 إصابات بالفيروس بصفوف النادي الفيصلي الذي لعب امام الحسين اربد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين في 10 آب الحالي.



وسبق للاعبي وإداريي النادي إجراء فحصين للكشف عن فيروس كورونا في 21 حزيران و28 تموز.



وطلب اتحاد كرة القدم من إدارة نادي الحسين إربد بضرورة حجر اللاعبين والإداريين أنفسهم في المنزل احترازيا.



وكان الاتحاد أعلن مساء الخميس، تعليق نشاطات كرة القدم في الأردن لمدة أسبوعين، إضافة إلى تعميمه على الأندية بدرجاتها كافة وقف التدريبات، وذلك منعا لتفشي فيروس كورونا.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر