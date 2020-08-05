الأمن العام يضبط عدد من منظمي حفلات نجاح

وطنا اليوم - ضبط الأمن العام عدد من منظمي حفل نجاح في محافظة عجلون امس بعد انهاء التجمع والتعميم على اخرين واحالة المقبوض عليهم للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية بحقهم .

حيث دعا الأمن العام الجميع للالتزام باوامر الدفاع وعدم اقامة الحفلات والتجمعات بكافة اشكالها ولا تهاون مع اية مخالفات تهدد سلامة المجتمع

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد لمديرية شرطة محافظة عجلون معلومات حول اقامة حفل نجاح بالثانوية العامة تجمع به عدد كبير من الاشخاص .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى على الفور التحرك للمكان وانهاء التجمع والقاء القبض على عدد من منظمي الحفل والتعميم على اخرين لمخالفتهم اوامر الدفاع وتعريض سلامة المواطنين للخطر ، وسيتم احالتهم للقضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقهم .

ودعت مديرية الامن العام كافة المواطنين الى الالتزام بما صدر من تعليمات وعدم اقامة الحفلات والتجمعات التي تعرض سلامة المجتمع وافراده للخطر ، حيث لن يتم التهاون في اية مخالفات من هذا النوع والتي تهدد السلامة والصحة العامة.