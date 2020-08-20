 وطنا نيوز -إغلاق مساجد في سحاب بسبب تزايد اعداد الاصابات بكورونا
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إغلاق مساجد في سحاب بسبب تزايد اعداد الاصابات بكورونا
التاريخ : 22-08-2020 06:34:26 المشاهدات: 2451

وطنا اليوم - بعد تزايد اعداد المصابين بفايروس كورونا وبناء على قرار معالي وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميه تم اغلاق كل من المساجد الاتيه في منطقه سلبود لواءسحاب وهي مسجد المدينه الصناعيه على الشارع الرئيسي لمدخل المدينه الصناعيه الثاني ومسجد عثمان بن عفان على الطريق الفرعي باتجاه مستشفى جميل التوتنجي اعتباراً من مساء يوم الموافق 8/21.

فيما دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة الأئمة والخطباء والمؤذنين في جميع مساجد ومصليات المملكة بتنفيذ إجراءات السلامة والوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا خلال إقامة الصلوات الخمسة وصلاة الجمعة.

جاء ذلك خلال رسالة متلفزة وجهها الوزير الخلايلة للقائمين على المساجد والمصلين، ونشرتها وزارة الأوقاف مساء الجمعة.


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