 وطنا نيوز -صور / العيسوي يجري سلسلة لقاءات مع وفود عشائرية وممثلي جمعيات خيرية
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
صور / العيسوي يجري سلسلة لقاءات مع وفود عشائرية وممثلي جمعيات خيرية
التاريخ : 21-08-2020 09:24:17 المشاهدات: 2122

وطنا اليوم -  التقى معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي اليوم الجمعة، عددا من الوفود الشعبية والعشائرية وممثلي جمعيات خيرية من محافظات المملكة المختلفة، ضمن سلسلة لقاءات الديوان الملكي الهاشمي.

حيث إلتقى معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي وفداً من عشيرة الدهامشة من قصبة عمان اليوم الجمعة .

كما إلتقى معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي وفداً من عائلة السعدي من منطقة الصريح بمحافظة اربد

وإلتقى العيسوي أيضا وفداً من عشيرة الشرفات من البادية الشمالية

وكما التقى معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي اليوم وفداً من أبناء جمعية قصبة معان للمتقاعدين العسكريين التعاونية.

وإلتقى العيسوي وفداً من عشيرة المعايطة محافظة الكرك اليوم.

والتقى معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي اليوم وفداً من أعضاء جمعية أهل الهية الخيرية من محافظة الكرك












تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق