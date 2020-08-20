صور / العيسوي يجري سلسلة لقاءات مع وفود عشائرية وممثلي جمعيات خيرية

وطنا اليوم - التقى معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي اليوم الجمعة، عددا من الوفود الشعبية والعشائرية وممثلي جمعيات خيرية من محافظات المملكة المختلفة، ضمن سلسلة لقاءات الديوان الملكي الهاشمي.

حيث إلتقى معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي وفداً من عشيرة الدهامشة من قصبة عمان اليوم الجمعة .

كما إلتقى معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي وفداً من عائلة السعدي من منطقة الصريح بمحافظة اربد

وإلتقى العيسوي أيضا وفداً من عشيرة الشرفات من البادية الشمالية

وكما التقى معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي اليوم وفداً من أبناء جمعية قصبة معان للمتقاعدين العسكريين التعاونية.

وإلتقى العيسوي وفداً من عشيرة المعايطة محافظة الكرك اليوم.

والتقى معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي اليوم وفداً من أعضاء جمعية أهل الهية الخيرية من محافظة الكرك