الرئيسية | محليات وزير الصحة :المرض على الأبواب وندرس إغلاق بعض قطاعات

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، إن الحكومة تدرس إغلاق بعض القطاعات التي تؤثر على الوضع الوبائي في المملكة ذات مردود اقتصادي قليل؛ وذلك قبيل يوم واحد عن المنطقة الصفراء "مستوى متوسط الخطورة" حسب المصفوفة الوبائية.

وأكد جابر ، أن الحكومة تقوم بإجراءات إغلاق جزئية في المناطق التي تسجل إصابات كورونا متزايدة، مشيرا إلى أن الحكومة لن تغلق محافظة بأكملها وخاصة العاصمة.

وبين جابر، أن الحكومة تدرس الحظر الإيجابي في المناطق التي لم يسجل بها اصابات من مختلف الجوانب كتأمين انسياب سلاسل توريد الغذاء والحالات المرضية في تلك المناطق.

ولفت إلى أن المعلومات الاولية التي وصلت إليها الوزارة تفيد بان مصدر عدوى كورونا في النادي الفيصلي تعود إلى مخالطة لاعب من الفريق لأحد العاملين في مركز حدود جابر.

ووجه جابر رسالة إلى الأردنيين يطالب فيها بضرورة الالتزام بمعايير السلامة العامة، قائلا "المرض على الأبواب وتأثيره على كبار السن والمرضى خطير جدا"، داعيا المواطنين إلى ضرورة التعاون حتى تجاوز الازمة.

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