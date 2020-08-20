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الأردن يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في ليبيا
وطنا اليوم - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالإعلان الصادر هذا اليوم عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب الليبي وقف إطلاق النار في ليبيا.
وأكدت الوزارة أهمية التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وضرورة انخراط الاطراف الليبية في حوار ليبي-ليبي ومفاوضات سياسية جادة تستهدف انهاء الأزمة ووقف التدهور وإعادة الأمن والاستقرار وضمان سيادة ليبيا على أراضيها وحماية مصالح شعبها وفق المرجعيات المعتمدة وبما يضمن حماية شعب ليبيا الشقيق ومنع التدخلات الخارجية
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