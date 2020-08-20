يوم حاسم يفصل الأردن عن الانتقال لمرحلة متوسط الخطورة

وطنا اليوم-عمان:يترقب الاردنيون احصائية الاصابات المسجلة بكورونا محليا ليوم غد السبت، وهو اليوم الذي " يفصل الأردن عن الانتقال من مرحلة "معتدل الخطورة" الى "متوسط الخطورة".

يأتي ذلك بعد تسجيل الاردن لأكثر من 10 اصابات بكورونا لـ 6 أيام متتالية، ويكون يوم السبت 22 آب، سابعها.

تفاصيل الاصابات المسجلة في الاردن آخر 6 أيام

الأحد : 39 إصابة بينها 31 محلية

الاثنين: 20 إصابة بينها 16 محلية

الثلاثاء : 40 إصابة بينها 30 محلية

الأربعاء : 44 إصابة بينها 43 محلية

الخميس : 16 إصابة بينها 14 محلية

الجمعة 43 إصابة بينها 25 محلية

وبذلك يكون الأردن قد سجل أكثر من 10 اصابات محلية لستة ايام متتالية، بما مجموعه 159 إصابة محلية بكورونا منذ الاحد الماضي.

وتعتمد مرحلة الانتقال لـ "متوسط الخطورة" على أنه يجب تسجيل 10- 20 إصابة محلية بفيروس كورونا لأكثر من 7 أيام متتالية من أجل أن ينتقل الوضع الوبائي في الأردن من مرحلة معتدل الخطورة إلى مرحلة متوسط الخطورة .

ومن جهة الحكومة، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، الأربعاء الماضي، إن الحكومة ستعدل مصفوفة وخطة فتح القطاعات؛ وذلك للسماح للمدارس والجامعات بالعودة إلى العمل، وذلك في ظل استقرار الحالة الوبائية في الأردن عند مستوى معتدل الخطورة.

وأوضح العضايلة، أنه "تتزايد المسؤوليّة علينا جميعاً، ونحن نقترب من تعديل مصفوفة وخطّة فتح القطاعات لتمكين بعض القطاعات المغلقة من العمل؛ مثل المدارس والجامعات، والتي لا يسمح لها بالعمل في ظلّ المرحلة الحاليّة (معتدلة الخطورة - الزرقاء)".

لكن العضايلة، قال في مؤتمر صحفي الخميس، إنه وفي ضوء تطورات الحالة الوبائية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، قد تضطر الحكومة والأجهزة المختصّة إلى تفعيل إجراءات ميدانية خلال الأسبوع المقبل، من بينها فرض حظر التجول الشامل أيام الجمعة على مستوى المحافظة أو اللواء أو المدينة التي تشهد ارتفاعا بحالات الإصابة وانتشارا لعدد البؤر.

و أوضح أن من بين الإجراءات أيضا تقليص عدد الساعات المسموح فيها لحركة المواطنين ونشاط المنشآت ليلاً، وإغلاق مؤقت للمدارس والمرافق التعليمية والمساجد والكنائس والأسواق الشعبية والحدائق والمتنزهات على مستوى المحافظة أو اللواء أو المدينة التي تشهد انتشاراً للوباء أو البؤر.

وتالياً تفاصيل الاجراءات التي من الممكن أن تتخذها الحكومة في حال انتقال الأردن الى مرحلة متوسط الخطورة:



