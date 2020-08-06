 وطنا نيوز -تسجيل (25) اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا.. (19) منها في عمان
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تسجيل (25) اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا.. (19) منها في عمان
التاريخ : 21-08-2020 06:11:28 المشاهدات: 2180

وطنا اليوم - سُجِّلت اليوم (34) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:

- (25) حالة محليّة توزّعت كما يلي:- (19) حالة في محافظة العاصمة عمّان، (12) حالة منها مخالطة لمصابين سابقين، و(7) حالات تحت الاستقصاء من النادي الفيصلي.

- (4) حالات من محافظة إربد، جميعها مخالطة لمصابين سابقين.

- حالة من محافظة الزرقاء مخالطة لمصاب سابق.

- حالة من محافظة البلقاء لأحد أعضاء النادي الفيصلي. (تحت الاستقصاء)

- (9) حالات خارجيّة، توزّعت كما يلي:

- (6) حالات لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر. (1 من السعوديّة، و1 من قطر، و1 من الإمارات، و1 من أوكرانيا، و1 من أمريكا، ومرافق لأحد المصابين).

- (3) حالات لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر مركز حدود العمري.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1532) حالة.

- سُجّلت حالة شفاء واحدة هذا اليوم، في مستشفى الأمير حمزة.

- تمّ إجراء (7367) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (728339) فحصاً.


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