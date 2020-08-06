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تسجيل (25) اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا.. (19) منها في عمان
وطنا اليوم - سُجِّلت اليوم (34) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، على النحو الآتي:
- (25) حالة محليّة توزّعت كما يلي:- (19) حالة في محافظة العاصمة عمّان، (12) حالة منها مخالطة لمصابين سابقين، و(7) حالات تحت الاستقصاء من النادي الفيصلي.
- (4) حالات من محافظة إربد، جميعها مخالطة لمصابين سابقين.
- حالة من محافظة الزرقاء مخالطة لمصاب سابق.
- حالة من محافظة البلقاء لأحد أعضاء النادي الفيصلي. (تحت الاستقصاء)
- (9) حالات خارجيّة، توزّعت كما يلي:
- (6) حالات لقادمين من الخارج ممّن يقيمون في فنادق الحجر. (1 من السعوديّة، و1 من قطر، و1 من الإمارات، و1 من أوكرانيا، و1 من أمريكا، ومرافق لأحد المصابين).
- (3) حالات لسائقي شاحنات أردنيين، قادمين عبر مركز حدود العمري.
- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (1532) حالة.
- سُجّلت حالة شفاء واحدة هذا اليوم، في مستشفى الأمير حمزة.
- تمّ إجراء (7367) فحصاً مخبريّاً، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (728339) فحصاً.
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