وطنا اليوم - قال المؤرخ الدكتور بكر خازر المجالي ان بدايات التفكير في انشاء مدينة الحسين الطبية كانت في عام 1962 حيث كانت المقوله التي سبقت إقامة مدينة الحسين الطبية : نبني حجرا وندرب إنسانا وكانت مدينة الحسين الطبية حلم كبير يراه المغفور له الملك الحسين حين كان التفكير يتجه الى تأمين المعالجة لذوي الجندي في مكان سكنه من خلال مشروع تم وضعه بعناية ولا زال قائما هو مشروع معالجة العائلات، وكانت خطة الحسين يرحمه الله ان يكون في كل مركز مدينة اردنية رئيسي مستشفى يتسع لـ 200 سرير ،وان يتلقى ذوي الجندي العلاج المجاني دون ان يتكبد الجندي اية مصاريف او حتى ان يحصل على اجازة لمتابعة شؤون عائلته .

والمدينة الطبية كان هدفها الاساس ان تكون مستشفى مستشفيات المملكة بضفتيه ،فكانت مستشفيات البيرة ونابلس والخليل وايضا في اربد والكرك ومعان والسلط وعمان، وكان الرهان على مقدرة الاردن ان ينفذ المشروع ، ولكن تصميم المغفور له الملك الحسين طيب الله ثراه ووجود كفاءات قادرة على التنفيذ والمتابعة ومنهم الدكتور عبدالسلام المجالي اول طبيب عسكري اردني وهو من وضع نظام مشروع معالجة العائلات ،ووجود طبيب مثل سمير فراج فتح المجال لتحقيق الهدف على مصراعيه ، وقد قال الدكتور سمير فراج اننا اعتمدنا سياسة "نبني حجرا وندرب إنسانا"، وهذه السياسة سببها انه لم تكن هناك الكوادر الطبية الكافية الجاهزة لتشغيل المستشفى حال انجازه ،فكان هناك نظام التدريب المسبق لاعداد الكوادر لتكون جاهزة للعمل.

المدينة الطبية بدأت اولا بمستشفى واحد هو مستشفى الحسين القائم في وسط المدينة ،ثم تعددت المستشفيات حوله ، واسهم المرحوم السلطان قابوس و شاه ايران ببناء مستشفيين رئيسيين هما مركز التأهيل الملكي ومستشفى امراض القلب ،وهذا بعد افتتاح المستشفى الاول عام 1973، ومن بعد اصبحت المدينة تضم مستشفى الملكة رانيا للاطفال ،ومركز الأميرة ايمان للأبحاث والعلوم المخبرية ومركز الامير حسين لجراحة المسالك البولية وزرع الأعضاء، وتولت سمو الاميرة منى الحسين امر التمريض لتجاوز العادات التي كانت ترى في ان تشتغل المرأة في التمريض امرا خارج التقاليد ، وبدأ تأهيل الممرضات الاردنية لأن البداية شهدت تشغيل ممرضات من بريطانيا في هذا المجال . قصة المدينة الطبية هي صورة وطنية بامتياز فيها رؤية القيادة الاردنية على تحقيق الافضل للمجتمع الاردني والاسهام الدائم في التطوير وبناء المؤسسات الوطنية بكوادر اردنية .