الرئيسية | محليات فحوصات كورونا للاعبي وإداريي الحسين إربد

وطنا اليوم-عمان:قال المدير الإداري في نادي الحسين إربد لكرة القدم، باسم الحلواني الجمعة، إنه سيتم إجراء فحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد لجميع لاعبي الفريق وجهازيه الإداري والفني، الأحد، للتأكد من خلوهم من الوباء، وذلك بعد التأكد من إصابة 5 من لاعبي النادي الفيصلي بالفيروس.

وكان فريق الحسين إربد قد لعب أمام الفيصلي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين في 10 آب الحالي.

الحلواني قال: "أبلغنا اتحاد كرة القدم بعمل فحص كورونا الأحد المقبل"، مشيرا إلى أنه سبق للاعبي وإداريي النادي إجراء فحصين للكشف عن فيروس كورونا في 21 حزيران و28 تموز

وفحص الكشف عن فيروس كورونا يأتي "للتأكد من خلو اللاعبين والإداريين في النادي من الفيروس"، وفق الحلواني الذي لفت النظر إلى أنه "لم تظهر لغاية الآن أي أعراض على اللاعبين أو الإداريين".

وطلب اتحاد كرة القدم من إدارة نادي الحسين إربد بضرورة حجر اللاعبين والإداريين أنفسهم في المنزل احترازيا، بحسب الحلواني.

وكان الاتحاد أعلن مساء الخميس، تعليق نشاطات كرة القدم في الأردن لمدة أسبوعين، إضافة إلى تعميمه على الأندية بدرجاتها كافة وقف التدريبات، وذلك منعا لتفشي فيروس كورونا.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر