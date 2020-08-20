الرئيسية | محليات لجنة الأوبئة : الوضع غير مريح ويجب التريث قبل عودة المدارس

وطنا اليوم-عمان:أكد الناطق باسم اللجنة الوطنية للاوبئة الدكتور نذير عبيدات أنه يجب دراسة أم العودة إلى المدارس بتريث وعدم استعجال.

وقال عبيدات إنه إذا كان الوضع الوبائي "غير مريح" فلا بد من إعادة النظر بإجراءات فتح المدارس والجامعات.

وأضاف أنه من واجب اللجنة وكافة مؤسسات وزارة الصحة أن يكون لهم دور مهم بهذا الخصوص، ولذلك سيكون هناك توصيات حول الدراسة سواء بابقاء الموعد المحدد مسبقا لفتح المدارس او تأجيله او ربما العودة الى الدراسة عن بعد، مؤكدا أنه سيتم دراسة كافة هذه الامور بشكل واضح ومن كافة الجوانب ثم اتخاذ التوصية وبعد ذلك يبقى القرار للحكومة والوزراء المعنيين.

وتمنى عبيدات أن تسير الامور بشكل ايجابي خلال الايام القادمة، موضحا أنه في حال غير ذلك فلا بد من اعادة النظر بطريقة التدريس والاجراءات المتخذة.

الى ذلك أكد مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة الدكتور عدنان اسحق، أن تسجيل الإصابات المحلية في الأردن خلال هذه الفترة متوقع بأرقام كبيرة، نتيجة الاختلاط وعدم الالتزام بأمر الدفاع رقم 11.

وقال اسحق : إن هناك عدم التزام من البعض بإجراءات تدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس الكورونا" في الأردن، وخاصة فترة الأعياد، وإقامة الحفلات والجلسات وعدم الالتزام بأمر الدفاع رقم 11، حيث أن الفيروس يشكل خطورة وسريع الانتشار.

وأضاف اسحق أن اللجنة الوطنية للأوبئة ستجتمع خلال الأسبوع القادم لدراسة الوضع الوبائي في الأردن، لرفع توصياتها للحكومة من أجل السيطرة على عدد الإصابات بفيروس كورونا.

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