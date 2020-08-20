الرئيسية | محليات عبيدات: هناك إصابات مصدرها مجهول

وطنا اليوم-عمان:قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات إن هناك إصابات بفيروس كورونا في الأردن لا يزال مصدر عدواها مجهول.

وقال عبيدات في تصريحات لقناة المملكة إن ما هو مطمئن نسبيا هو عدم تضاعف عدد الإصابات، منوهاً إلى أن فيروس كورونا موجود في الأردن حاليا أكثر من الفترة الماضية.

رئيس النادي الفيصلي بكر العدوان، قال إن فريقا من وزارة الصحة يجري فحوصا لبقية لاعبي النادي الفيصلي، مشيرا إلى أن مصدر العدوى غير معروف.

وقال إن نتائج الفحوص التي أجريت لبقية اللاعبين "ستظهر، الجمعة".

"كنا قد حذرنا في النادي الفيصلي من استمرار الدوري وطالبنا بإلغاءه بسبب جائحة كورونا الخطرة وكنا متأكدين من انتشارها بين اللاعبين"، وفق العدوان.

وأوضح أنه تم التوافق مع اتحاد كرة القدم على تأجيل مباريات الجمعة، حيث كان من المقرر أن يلعب الفيصلي مع الجزيرة في الجولة الخامسة من دوري المحترفين. ودعا إلى "تأجيل بقية المباريات حفاظا على سلامة الجميع".

وقرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، مساء الجمعة، تعليق نشاطات كرة القدم كافة 14 يوما.

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