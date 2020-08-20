الرئيسية | محليات رئيس النادي الفيصلي : الإصابات مجهولة المصدر

وطنا اليوم-عمان:أكد مدير النادي الفيصلي لكرة القدم، ثامر العدوان، الخميس، إصابة 5 من لاعبين النادي بفيروس كورونا المستجد، بينما أشار النادي إلى إجراء فحوص لجميع لاعبيه وكادره الفني والإداري، للتأكد من خلوهم من الوباء.

وقال النادي في بيان: "قبل تمرين يوم أمس (الأربعاء)، ظهر الإعياء وأعراض فيروس كورونا على بعض لاعبينا، حيث تم إرسالهم لخضوعهم لفحص احترازيا، ظهرت نتيجته بعد عصر اليوم (الخميس) وكانت النتائج إيجابية بكل أسف".

وأضاف البيان: "العمل جارٍ الآن على فحص جميع اللاعبين والكادرين الفني والإداري للتأكد من سلامتهم".

رئيس النادي الفيصلي بكر العدوان، قال إن فريقا من وزارة الصحة يجري فحوصا لبقية لاعبي النادي الفيصلي، مشيرا إلى أن مصدر العدوى غير معروف.

وقال ، إن نتائج الفحوص التي أجريت لبقية اللاعبين "ستظهر، الجمعة".

"كنا قد حذرنا في النادي الفيصلي من استمرار الدوري وطالبنا بإلغاءه بسبب جائحة كورونا الخطرة وكنا متأكدين من انتشارها بين اللاعبين"، وفق العدوان.

وأوضح أنه تم التوافق مع اتحاد كرة القدم على تأجيل مباريات الجمعة، حيث كان من المقرر أن يلعب الفيصلي مع الجزيرة في الجولة الخامسة من دوري المحترفين. ودعا إلى "تأجيل بقية المباريات حفاظا على سلامة الجميع".

وقرر الاتحاد الأردني لكرة القدم، مساء الجمعة، تعليق نشاطات كرة القدم كافة 14 يوما.

من جانبه، أكد اللاعب إحسان حداد، أن نتيجة فحص عينة فيروس كورونا التي سحبت منه أمس (الأربعاء) جاءت "إيجابية".

وكتب اللاعب الدولي (26 عاما) على صفحته الموثقة في فيسبوك: "ظهرت قبل قليل نتائج فحص عينة فيروس كورونا التي أخذت لي يوم أمس وكانت نتيجتها إيجابية".

ودعا إلى "الاحتياط وعدم الاستهانة بهذا الوباء أو التقليل منه، والأخذ بتعليمات السلامة المتبعة من الجهات المعنية للحفاظ على سلامة الجميع".

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