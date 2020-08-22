|
الغرايبة: أزمة المعلمين في طريقها الى الحل
وطنا اليوم- أكد الدكتور رحيل الغرايبة ان أزمة نقابة المعلمين في طريقها الى الحل قريبا وقد نشر الدكتور رحيل الغرايبة على صفحته في الفيسبوك المنشور التالي:
هناك مبشرات على طريق حل أزمة نقابة المعلمين في القريب العاجل بإذن الله..
الغرايبة لم يوضح اين وصل الحوار حول قضية المعلمين التي اقتربت من يومها الرابع العشرين، حيث تم توقيف أعضاء مجلس النقابة ولم يتم تكفيلهم لغاية الان، واكتفى بالاشارة الى حل الازمة قريبا.
قضية نقابة المعلمين تتصدر اهتمامات الشارع الاردني الذي لم يتعود ان تطول الازمات في بلادنا الى هذا الحد.
تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات
تنويه
• تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
|