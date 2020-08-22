 وطنا نيوز -الغرايبة: أزمة المعلمين في طريقها الى الحل
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الغرايبة: أزمة المعلمين في طريقها الى الحل
التاريخ : 17-08-2020 11:48:24 المشاهدات: 2391

وطنا اليوم- أكد الدكتور رحيل الغرايبة ان أزمة نقابة المعلمين في طريقها الى الحل قريبا وقد نشر الدكتور رحيل الغرايبة على صفحته في الفيسبوك المنشور  التالي:

هناك مبشرات على طريق حل أزمة نقابة المعلمين في القريب العاجل بإذن الله..

الغرايبة لم يوضح اين وصل الحوار حول قضية المعلمين التي اقتربت من يومها الرابع العشرين، حيث تم توقيف أعضاء مجلس النقابة ولم يتم تكفيلهم لغاية الان، واكتفى بالاشارة الى حل الازمة قريبا.

قضية نقابة المعلمين تتصدر اهتمامات الشارع الاردني الذي لم يتعود ان تطول الازمات في بلادنا الى هذا الحد.


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