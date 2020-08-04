الرئيسية | محليات العضايلة: نأمل تحديد موعد فتح المطار خلال أسبوعين

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة أمجد العضايلة أن تعامل الأردن مع جائحة كورونا كان نموذجياً، لكن خلال الأسبوع الماضي شهدت موجة زيادة في حالات كورونا لم يشهدها الأردن منذ نيسان الماضي.

وقال العضايلة خلال مقابلة مع سكاي نيوز عربية الاثنين، إن التحقيقات أظهرت وجود تراخ في الحدود مع سوريا والمملكة العربية السعودية.

وأضاف أن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أمر بنقل مدراء على الحدود من مدير الحدود والجمارك وبعض المسؤولين في حدود العمري، وهناك تحقيق مع بعض المسؤولين على حدود جابر.

وبين أنه تم اتخاذ اجراءات صارمة كعزل مدينة الرمثا بحيث لا يدخلها ولا يخرج منها الا المصرح لهم، اضافة لتفعيل أمر الدفاع رقم 11 الذي يفرض غرامات وعقوبات على المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامات، اضافة لاغلاق المنشآت المخالفة.

ولفت إلى أنه تم عزل 20 بناية في مدينة الرمثا، واغلاق بنايات في مناطق مختلفة من المملكة كعمان والزرقاء والبلقاء.

وأشار إلى أن وزارة الصحة والجهات المعنية وضعت معايير للتفكير باعادة الرحلات المنتظمة دون تحديد موعد لها، معربا عن أمله بتحديد تاريخ عودة الرحلات المنتظمة خلال أسبوعين وبعد اعتماد البروتوكل الصحي الملائم.

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