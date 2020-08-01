الرئيسية | محليات %75 نسبة تراجع الإقبال على شراء مستلزمات دراسية

وطنا اليوم-عمان:تراجعت نسبة الإقبال على شراء مستلزمات دراسية من زي مدرسي "حكومي" وحقائب 75% مقارنة بالعام الماضي لذات الفترة، وفق ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي.

وأرجع القواسمي في تصريح الاثنين أسباب تراجع الطلب على الزي المدرسي لقلة السيولة في السوق، اضافة لتخوف أولياء أمور الطلبة من بدء العام الدراسي المقبل من المنازل "التعليم عن بعد".

ولفت إلى أن الأسعار الزي المدرسي "الحكومي" للذكور والاناث تتراوح بين 5 – 10 دنانير.

"أسعار الحقائب المدرسية تختلف بحسب الجودة وتتراوح 4-10 دنانير وهي أقل من العام الماضي بينما الزي المدرسي حافظ على سعره وهو صناعة محلية" وفق القواسمي.

وبين القواسمي أن الحقائب المدرسية في السوق معظمها مستوردة من الصين ودول أخرى.

ولفت القواسمي إلى أن الزي المدرسي يصنع محليا في الأردن، ويختلف سعره بحسب المرحلة الدراسية.

وزارة التربية والتعليم عممت في شباط/فبراير 2019 على مدراء ومديرات المدارس الخاصة بضرورة شراء الزي الموحد للطلبة من الصناعة المحلية.

ودعا القواسمي الحكومة للإعلان بشكل واضح عن آلية التعليم للفصل الدراسي المقبل سواء عن بعد أو بالصفوف.

وكانت الحكومة أعلنت عن بدء الفصل الدراسي في الأول من أيلول المقبل.

وقدر القواسمي تكلفة اعداد الطالب من ناحية الزي المدرسي والالبسة الرياضية والحقائب والحذاء من 30-35 دينارا للطالب الواحد في المدارس الحكومية، بينما الخاصة تختلف من مدرسة إلى أخرى.

تختلف ألوان الزي المدرسي لكلا الجنسين وفق المرحلة الدراسية. إذ ترتدي الإناث في المدارس الحكومية "مراييل" زرقاء اللون للمرحلة الابتدائية، وخضراء للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

ويرتدي الذكور بنطالا وسترة زرقاء في المرحلة الابتدائية، وذات لون بني رمادي"بيج" في المرحلتين الإعدادية والثانوية.

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