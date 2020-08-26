كتلة زمزم تسمي مرشحيها للبلقاء

وطنا اليوم - علمت وطنا اليوم بأن بأن كتلة زمزم أعلنت مرشحيها الراغبين في خوض انتخابات مجلس النواب التاسع عشر عن محافطة البلقاء ، والتي ستجري في العاشر من تشرين ثاني المقبل.

وضمت القائمة النائب علي خلف حجاحجة، مؤيد عبد المنعم الوحيدي، محمد عبدالفتاح مسعد، الشيخ اسامة زيد وريكات العدوان، جبر غنيم المحسيري، الدكتور عارف ابو عيد السطري، الدكتور هيثم حمدان رمضان، ومصطفى عبدالغني الدبس.

وينتظر ان تقوم الكتلة خلال الايام المقبلة بتسمية عنصر نسوي ينافس على المقاعد المخصصة للمرأة (الكوتا)