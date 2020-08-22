الرئيسية | محليات أكثر من 5 آلاف مخالط لمصابي حدود جابر

وطنا اليوم-عمان:أعلن رئيس فرق التقصي الوبائي في إربد، علي الزيتاوي، أن أكثر من 5 آلاف مخالط لمصابي معبر حدود جابر، والنتائج سلبية.

وأضاف الزيتاوي، عبر برنامج "صوت المملكة"، إنه تم "جمع 1623 عينة فحص كورونا لمخالطي مصابين على حدود جابر".

وأشار إلى أنه تم "جمع 1123 عينة فحص كورونا من الرمثا و860 من إربد اليوم".

وقال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، عدنان إسحق، إنه ليس بين مرضى فيروس كورونا المستجد في الأردن من تستدعي حالته استخدام جهاز تنفس اصطناعي.

وأشار مدير مديرية الصحة في محافظة البلقاء، إلى "عزوف عدد من المواطنين عن الالتزام بإجراء فحص كورونا".

من جهته لفت رئيس قسم الأمراض الصدرية في مركز الحسين للسرطان، فراس الهواري، إلى أنه "يجب أن نخطط بناء على سيناريو أن فيروس كورونا لم يعد مستورداً وأصبح مستوطنا في الأردن".

وأوضح الهواري أن "الحالات المسجلة تستدعي خططاً جديدة لمواجهة الوباء".

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر