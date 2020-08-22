الرئيسية | محليات الحاج توفيق : الاستهتار غير مقبول وسندفع ثمنه جميعًا

وطنا اليوم-عمان:حذّر مسؤول تجاري أردني كبير من أن المجازفة بمخالفة تعليمات الوقاية الوبائية من شأنه أن يُلحق ضررًا كبيرًا بجميع القطاعات الاقتصاديّة.

واعتبر رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق بتغريدة مهمة له بأن الاقتصاد المحلي لا يزال يستدرك بخسائر الإغلاق الذي تم بسبب فيروس كورونا في شهر آذار الماضي لافتًا إلى أنّ الوضع لا يحتمل ولا بحال من الأحوال الإغلاق مجدّدًا لأسبابٍ وبائيّة أو حتى تمديد ساعات الإغلاق.

وقال الحاج توفيق: الاقتصاد الأردني بشكل عام وخاصّة القطاع الخاص لا يحتمل أي إغلاقات جديدة أو قرارات بالحظر الشامل أو منع التجوّل أو تخفيض ساعات العمل بشكلٍ كبير فنحن لم نتعاف بعد من الإجراءات السابقة فكيف لنا أن نحتمل المزيد منها.

وشدّد الحاج توفيق على أن الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ولجنة الأوبئة والجهات المختصّة بمُحاربة فيروس كورونا هو واجب وطني والاستهتار بها غير مقبول وسندفع ثمنه جميعًا.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر