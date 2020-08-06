 وطنا نيوز -عزل سبع بنايات في سحاب والرجم الشامي والمدينة الصناعية
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
عزل سبع بنايات في سحاب والرجم الشامي والمدينة الصناعية
التاريخ : 17-08-2020 07:34:27 المشاهدات: 2323

وطنا اليوم - قال محافظ العاصمة الدكتور سعد الشهاب إنه جرى، اليوم الاثنين، عزل سبع عمارات سكنية بعد اكتشاف إصابات كورونا فيها.

وقال الشهاب ان العمارات تقع في مناطق سحاب (عمارتان في المدينة الصناعية وعمارة في منطقة دوار الطيارة) و الموقر (عمارتان في منطقة رجم الشامي) وعمارة في منطقة الاشرفية وعمارة في منطقة جبل الحسين مؤكدا انه تم التعامل مع البنايات وتعقيمها وفقا للبروتوكول الصحي المعتمد.

وبين الشهاب انه تم تأمين دورية شرطة لضمان عدم دخول او خروج اي شخص الى البنايات حتى تتمكن فرق التقصي الوبائي من أخذ العينات لافتا إلى أن البنايات ستبقى محجور عليها حتى ظهور نتائج فحص العينات


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق