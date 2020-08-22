 وطنا نيوز -التربية: كشوف علامات التوجيهي 2020 في المدارس غدا
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التربية: كشوف علامات التوجيهي 2020 في المدارس غدا
التاريخ : 17-08-2020 07:10:58 المشاهدات: 1176

وطنا اليوم - قال مدير ادارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم علي حماد، ان كشوف العلامات للطلبة النظاميين الناجحين في امتحان التوجيهي 2020 ستكون في المدارس بدءا من يوم غد الثلاثاء.

واضاف حماد في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية اليوم الاثنين، ان مديريات التربية والتعليم تسلمت الكشوف لتوزيعها على المدارس الحكومية والخاصة، مبينا ان طلبة الدراسة الخاصة يمكنهم الحصول على الكشوف الخاصة بهم في مديريات التربية والتعليم التي سجلوا للإمتحان فيها.

ودعا الطلبة الى ضرورة اتباع ارشادات السلامة العامة عند مراجعة المدارس ومدىريات التربية والتعليم للحصول على الكشوف حفاظا على سلامتهم وسلامة الكوادر التي ستتولى تسليمها لهم.


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