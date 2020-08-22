الرئيسية | محليات العضايلة: 57% من الأردنيين يشككون بكورونا

وطنا اليوم-عمان:أشار وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إلى دراسة أجريت أخيراً حول مدى وعي المواطنين بخطورة وباء كورونا وقد أظهرت الدراسة أن أقل من نصف الأردنيين ما يقارب (43%) بكل أسف يأخذون خطورة فيروس كورونا على محمل الجد مقابل (57%) لديهم شكوك بدرجات مختلفة حول صحة وجود الوباء، منهم (8%) يعتبرون أن الوباء أكذوبة أو مؤامرة

وأضاف ما زلنا نراهن على وعي المواطنين والتزامهم وتعاونهم الذي سيمكّننا إن شاء الله من الحفاظ على النموذج الأردني المتميّز الذي جسّدناه خلال الشهور الماضية، والذي من الممكن أن نعود إليه بالتزامنا جميعاً.

لا بدّ من التأكيد على ضرورة أخذ الأمر على محمل الجدّ، فهذا الوباء عالمي أصاب أكثر من 21 مليون إنسان حول العالم، وفتك بأنظمة صحيّة واقتصاديّة للعديد من الدول، وبالتالي لا بدّ من إدراك مدى خطورته والتعامل معه بجديّة وحرص.

أدعو الأخوة المواطنين إلى ضرورة الحفاظ على إجراءات التباعد الجسدي، وارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات؛ خصوصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع التي ستمتدّ لثلاثة أيّام بمناسبة حلول رأس السنة الهجريّة، أعادها الله علينا جميعاً ونحن ننعم بالخير والصحّة والعافية.

وتابع العضايلة أؤكّد أنّ كوادر الأمن العام والفرق الحكوميّة المختصّة تتابع وبشكل مكثّف الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في أمر الدفاع رقم (11) لسنة 2020م، ولن تتهاون في إيقاع العقوبات بحقّ من يعرّض سلامة المواطنين وصحّتهم للخطر.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر