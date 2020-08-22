الرئيسية | محليات تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 16 محلية

وطنا اليوم-عمان:أعلن وزير الصحة، سعد جابر، الإثنين، عن تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، من بينها 16 حالة محلية.

وقال جابر، خلال مؤتمر صحفي، في رئاسة الوزراء، للحديث عن مستجدات الحالة الوبائية، إن الأردن سجل اليوم، 20 حالة إصابة جديدة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1398 حالة، وتوزعت كما يلي: 4 حالات من الخارج و 16 حالة محلية، حالتين لأردنيين قادمين واحد ن السعودية وواحد من أميركا، حالتين لسائقي شاحنات في العمري، 4 حالات في محافظة إربد مخالطين، 9 حالات في عمّان مخالطين لإحدى الحالت المؤكدة، وحالتين في البلقاء مخالطين لحالة مؤكدة، وحالة في الزرقاء.

وأوضح وزير الصحة، أن جميع الحالات معروفة المصدر، حتى حالة البلقاء تمكن الوزراة من الوصول إلى مصدر الإصابة.

وبيّن جابر، أن عدد الحالات المحلية المسجلة أخيرا، بلغ 122 حالة.

وبحسب وزير الصحة، سُجل اليوم أيضا، 5 حالات شفاء من منطقة العزل في البحر الميت، ليصبح عدد حالات الشفاء 1258 حالة.

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