الرئيسية | محليات العضايلة: سنسمح للجامعات والمدارس بالعمل في المرحلة معتدلة الخطورة

العضايلة: نقوم في الحكومة وبالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وجميع الأجهزة المختصة بتقييم مصفوفة وخطة فتح القطاعات وتحديثها وندرس نقل بعض الإجراءات التي كانت ضمن المرحلة الخضراء (منخفضة الخطورة) إلى المنطقة الزرقاء (معتدلة الخطورة) التي نحن فيها الآن

العضايلة: هناك بعض القطاعات، مثل المدارس والجامعات، يسمح لها بالعمل وفق المصفوفة عندما نصل إلى المرحلة الخضراء (منخفضة الخطورة)، لكن سيصار إلى نقلها للمنطقة الزرقاء (معتدلة الخطورة) لتمكينها من العمل خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على الالتزام بإجراءات الوقاية والاحتراز

العضايلة: بالتزامن مع سعينا الحثيث أيضاً لإنجاح الاستحقاق الدستوري المتمّثل بإجراء الانتخابات النيابيّة في العاشر من شهر تشرين الثاني المقبل.

العضايلة: موعد بدء دوام المدارس والجامعات سيكون في مواعيده المقرّرة (في الأوّل من أيلول بالنسبة للمدارس، ومطلع تشرين الأوّل بالنسبة للجامعات) وبالتالي فإنّ مصلحتنا جميعاً تكمن في الإبقاء على البيئة الصحيّة خالية من الوباء، بما يمكّننا من إنجاح هذا الاستحقاق الوطني،

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