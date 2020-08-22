الرئيسية | محليات ايقاف نظام البصمة في الوزارات والدوائر الحكومية

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر، الاثنين، إنه تم إيقاف نظام البصمة في الوزارات والدوائر الحكومية؛ وذلك في أعقاب ارتفاع إصابات كورونا المحلية في المملكة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال جابر إن وزارة الصحة تلتقي الأسبوع الحالي الشركة الروسية التي تقوم بتطوير لقاح كورونا بعد الاتصالات التي اجرها الأردن مع السلطات الروسية، مشيرا إلى أن الشركة لم تبلغ الوزارة بسعر اللقاح.

ولفت إلى أن اولوية الحصول على اللقاح الروسي لمن يسجل اولا غير أن الوزارة لم تعلم بعد فاعلية اللقاح.

وفي سياق متصل، أكد أن الوزارة تتابع اللقاح الصيني، الذي تم الإعلان عنه اليوم الاثنين، ويطلق عليه اسم (إيه.دي.5-إن.كوف)، وتم تطويره بالتعاون بين شركة الأدوية الحيوية الصينية المبتكرة (كانسينو بيولوجيكس) ومعهد بكين للتكنولوجيا الحيوية التابع لأكاديمية العلوم الطبية العسكرية.

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