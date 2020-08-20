دعوات لتقييم موضوعي لنتائج (التوجيهي)

وطنا اليوم - أثار حصول ( 78 ) طالبا وطالبة على معدل 100 % في نتائج الثانوية العامة لهذا العام جدلا واسعا، حيث اعتبرها البعض معدلات غير منطقية وفلكية، بينما رأى آخرون أن الارتفاع بالمعدلات ظاهرة تحدث على مستوى العالم خصوصا في ظل طبيعة الأسئلة الموضوعية.

وفي الوقت الذي شهدت فيه وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين تفاعلا لمواطنين بين مشكك بالنتائج المرتفعة وبين متفق عليها، دعا مختصون وتربويون في تصريحات الى الرأي إلى أن يكون هناك تقييما موضوعيا وعلميا للامتحان من قبل لجنة محايدة تضم خبراء وأكاديميين في القياس والتقويم لإنهاء الجدل القائم الذي من شأنه أن يؤثر على سمعة التوجيهي في الأردن ولتخفيف الانقياد الأعمى لتأثير مواقع التواصل.

وكان وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، قال أمس في تصريحات صحافية أن التشكيك بنتائج امتحان التوجيهي هو غير علمي ومبني على آراء وقناعات شخصية، مبينا أن النجاح هذا العام أقل من العام الماضي، وأن هذه النتائج ليست دليلا على تراجع التعليم، مبررا ارتفاع المعدلات بسبب اعتماد الوزارة الأسئلة الموضوعية هذا العام واستبعاد الأسئلة المقالية.

وأضاف أن الأسئلة الموضوعية تحتمل أن يحصل الطلبة على علامات كاملة، نظرا لأن هذا النوع من الأسئلة لا تحتمل التقدير الشخصي من قبل المصحح، مشددا أن الوزارة لا تقبل الاتهامات والتشكيك بنزاهتها ومصداقيتها.

وحسب آراء رصدتها الرأي عبر مواقع التواصل الاجتماعي منها عبرت عن تأييدها للمعدلات المرتفعة على اعتبار ان الأسئلة هذا العام اسهل من السنوات الماضية وان الأسئلة الموضوعية رفعت نسب النجاح، وان كثيرا من الطلاب اعتمدوا على الحظ بشكل كبير، بالإضافة الى ان كل طالب متفوق ومثابر سيحصد التفوق.

وفي المقابل رأى اخرون ان المعدلات مبالغ فيها كثيرا وليست حقيقية، وستكون عبئا كبيرا على الطلاب وأولياء الأمور، كما انها ستهدد التعليم في الأردن بعد أن كان الأقوى على مستوى الدول المجاورة، ناهيك عن تأثيرها على مدخلات التعليم العالي.

من جهته اعتبر مدير مركز الاستشارات والتعليم المستمر في الجامعة الأردنية الدكتور ابراهيم بظاظو أن معدلات التوجيهي هذا العام مبالغا فيها، مفسرا حصول الكثير من الطلبة على علامات كاملة هو طبيعة الأسئلة الموضوعية التي تم وضعها، لافتا الى ان هذا النوع من الأسئلة لا تراعي الفروق الفردية للطلاب.

وشدد الدكتور بظاظو على أهمية التنويع فيها كالإنشائية والمقالية لتقييم الطلاب بشكل افضل، مطالبا بحاكمية ومؤسسية واضحة المعالم في امتحان التوجيهي حتى لا يخضع لأهواء صانعي القرار.

وأكد أن ارتفاع المعدلات سيعمل إشكالية اجتماعية لدى الطلبة وأولياء الأمور خصوصا فيما يتعلق باختيار التخصص، وستفرض عليهم التوجه نحو التخصصات الراكدة والتقليدية والابتعاد عن التخصصات المهنية التي تشغل الأيدي العاملة، حيث ستشهد تخصصات الطب بفروعه والهندسة واللغة الانجليزية والمحاسبة إقبالا كبيرا بين الطلبة.

ولفت إلى أن ارتفاع المعدلات سيشكل عائقا أمام استقطاب دراسة الطب في الجامعات الحكومية، بحيث سيتوجه الطلاب للدول الأخرى لاستكمال دراستهم، في حال سمح الوضع الوبائي، مما يعني هروب للعملات الصعبة لصالح دول الجوار، كما سيؤثر ذلك على مستوى التعليم الطبي لدينا، إذ ان مستوى التعليم الطبي في الأردن يعتبر متقدما مقارنة بالدول الأخرى، مبينا في الوقت نفسه انه من الممكن ان يكون لجائحة كورونا تأثيرا ايجابيا لعدم سفر الطلاب وستكون عاملا مساعدا للجامعات الأردنية لوقف استنزاف العملات الصعبة لصالح الخارج.

أما أستاذ الإعلام في جامعة اليرموك الدكتور خلف الطاهات فأشار الى ان أساس الحكم على نتائج التوجيهي سواء كانت مقبولة أم لا هو نسب النجاح العامة وهي أقل من السنة الماضية بنسبة 2%، مبينا ان الجدل حول المعدلات الكاملة والنتائج خرجت عن سياقها الطبيعي بسبب طبيعة الأسئلة الموضوعية التي ساعدت برفع المعدلات، والظرف الوبائي الذي مر علينا جراء جائحة كورونا حيث استطاعت جهود التربية والبلديات والامن وغيرهم ان يديروا الامتحانات لتحقيق أعلى مستوى من النزاهة، معتبرا ان الجدل الحاصل ليس جديدا وكان على مدى السنوات الماضية، كما ان الارتفاع بالمعدلات هي ظاهرة على مستوى العالم وليست متعلقة بالأردن وحده.

وفيما اذا ما كان امتحان التوجيهي هذا العام لم يراعي الفروق الفردية، دعا الطاهات الى اخضاع الامتحان الى تقييم موضوعي وعلمي من قبل أكاديميين في القياس والتقويم عن طريق لجنة محايدة تضم عدة أطراف من التربية والجامعات والخبراء ومجلس النواب وغيرهم، حتى تكون آراؤهم هي المطبقة وترد على كافة التساؤلات المتعلقة بهذا الموضوع، وتنهي الجدل القائم والمحتدم بين الناس سواء عبر مواقع التواصل او فيما بينهم، وبالتالي لا نظلم سمعة امتحان التوجيهي في الأردن الذي يعد الأقوى في المنطقة.

واعتبر ان المنافسة بين الطلاب على التخصصات هذا العام هي الأقوى، مطالبا بضرورة تغيير الثقافة المجتمعية في اختيار التخصصات التقليدية في ضوء ما يستجد في سوق العمل، والتوجه للتخصصات المطلوبة داخيا وخارجيا بصرف النظر عن النتائج، والاسترشاد بمخرجات مؤسسات التوظيف وديوان الخدمة المدنية.

الرأي