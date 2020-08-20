الرئيسية | محليات وزير الصحة : عدد الإصابات بكورونا اليوم أقل من 20 حالة

وطنا اليوم-عمان:أكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر اليوم الاثنين ان جميع إصابات كورونا المسجلة الأمس واليوم لمخالطين معروفين وان عدد الإصابات بكورونا اليوم أقل من 20 حالة.

الى ذلك قال مدير مديرية صحة اربد الدكتور رياض الشياب، إنه تم أخذ الاف العنيات من مخالطي مصابي كورونا في الرمثا ومدينة اربد خلال الساعات الـ 24 الاخيرة.

وأضاف الشياب، الاثنين، انه تم اعتماد 10 فرق تقصي وبائي وتوزيعها في مختلف مناطق اللواء لاخذ العنيات من المخالطين من الدرجة الاولى والثانية والثالثة، للتأكد من سلامتهم من كورونا.

وأشار الى أنه أخذ 1350 عينة فحص كورونا خلال الساعات الاخيرة من اربد والرمثا، وتحويلها للمختبر المركزي من أجل الكشف عن نتائجها.

وبين أن لجنة الاوبئة بانتظار نتائج عينات موظفي معبر جابر الحدودي ، والذين يقطنون في فنادق اربد حاليا .

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