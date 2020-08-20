الرئيسية | محليات حقيقة ظهور اطباق طائرة في سماء الاردن

وطنا اليوم-عمان:علق الفلكي الأردني عماد مجاهد على انباء متداولة حول ظهور اطباق طائرة في سماء الأردن.

وادعى ناشطون رؤية طبق طائر في السماء فجرا وقبل طلوع الفجر بقليل في السماء الشرقية، معتبرين أن هذه الأطباق الطائرة هي المخلوقات الذكية التي تزور كوكب الأرض قادمة من كواكب أخرى في عمق المجرة.

مجاهد أوضح ان ما شهده الناشطون فجرا ليس طبقا طائرا ولا قمرا صناعيا بل هو كوكب الزهرة.

وجعاد أوضح ان علماء الفلك شبه مقتنعون بوجود حياة تعيش على كواكب أخرى في مجرة غير الارض وخارج المجموعة الشمسية ، لكن ما يجعلنا نستبعد زيارة هذه المخلوقات لكوكب الأرض بسبب حاجز الزمن، فالضوء الذي يقطع مسافة ٣٠٠ ألف كيلومتر في الثانية الواحدة يستغرق عشرات السنين للوصول إلى الأرض قادم من الكواكب الأخرى، وبحسب نظرية النسبية التي وضعها آينشتاين فإنه يستحيل لأي مادة أن تسير بسرعة الضوء لأن أي مادة تنطلق بسرعة الضوء تحتاج إلى طاقة غير نهائية أولا ولأن الجرم يتحول إلى كتلة لا نهائية أي يزداد الوزن كلما زادت سرعته واذا افترضنا انه انطلقت مركبة بسرعة الضوء فإن وزنها سيصبح خارج مجال الحسابات الفيزيائية وبالتالي فإن المركبة الفضائية تحتاج إلى طاقة هائلة لا يمكن توفيرها بالتكنولوجيا المعهودة لنا في الكون.

واردف : للعلم فإن التقارير التي أشارت الى رؤية بعض الأشخاص الأطباق الطائرة حيث أنهم ووفقا لتحليل المشاهدات كانت رؤيا الأقمار الصناعية والشهب والكرات النارية والصواريخ وانعكاس نور الشمس فوق السحب أو نور القمر وأشياء أخرى من وحي الطبيعة التي تكون غريبه على بعض الناس، كما ثبت أن بعض الناس كانوا يخترعون سيناريوهات كاذبه حول رؤية الأطباق الطائرة من أجل الشهرة.

وللعلم كان الرئيس الأمريكي جيمي كارتر قد شاهد من نافذة القاعة التي كان مشاركا في حفل عشاء رسمي طبقا طائرا.. وعندما أمر سلاح الجو بملاحقته اكتشف الطيارون انهم يلحقون كوكب الزهرة الابيض الشديد اللمعان.

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