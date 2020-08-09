الرئيسية | محليات إخلاء أردنيين مصابين بكورونا من بلد مجاور

وطنا اليوم-عمان:أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عن إخلاء أردنيين مصابين بفيروس كورونا من بلد مجاور لعدم توفر أسرّة هناك.

وأشار جابر خلال مؤتمر صحفي حكومي، الخميس في دار رئاسة الوزراء، الى أن الوضع الوبائي عند الدول المجاورة للأردن غير مستقر.

كما أعلن جابر الخميس عن تسجيل 17 إصابة بفيروس كورونا في الأردن الخميس، منها 10 حالات محلية.

وأوضح جابر أن الحالات المحلية توزّعت ما بين 4 حالات في إربد لمخالطين، و4 حالات في الرمثا لمخالطين، وحالتين في العاصمة إحداهما مخالطة والأخرى لمقيم في أحد المستشفيات الخاصّة ويجري الاستقصاء عن سبب إصابته.

وأشار جابر إلى أن 49 شخصا من المصابين بكورونا في الأردن خلال الفترة الماضية خالطوا أكثر من 3200 شخص حتى يوم الأربعاء.

وتم إجراء 6691 فحصاً لهذا اليوم ليصبح إجمالي عدد الفحوصات إلى672344 فحصاً.

ولفت جابر الى تسجيل 7 حالات شفاء جميعها في المنطقة المخصصة لعزل المصابين في البحر الميت.

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