الرئيسية | محليات جابر : 63 إصابة محلية بكورونا منذ يوم الجمعة الماضي

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الصحة سعد جابر انه تم التأكد من وجود 3200 مخالط لـ 49 مصاب بكورونا في 3 أيام الماضية.

وبين جابر في ايجاز صحفي ، الخميس ، ان هؤلاء المخالطين كانوا على اتصال مباشر بالمصابين واكد انه تم تسجيل 63 إصابة محلية بكورونا منذ يوم الجمعة الماضي.

واعتبر جابر ان هذا الرقم دليل على الالتزام بتعليمات التباعد الاجتماعي.

ودعا جابر الأردنيين خصوصا في اربد وعمان والمفرق الى تحميل تطبيق آمان الذي يسهل من عمل فرق التقصي الوبائي.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام اجد العضايلة ، في ضوء تطوّرات الحالة الوبائيّة أيضاً، أودّ التأكيد على أهميّة استخدام تطبيق (أمان) الذي أثبت فاعليّته في الكشف عن حالات الإصابة وتتبّع المخالطين، وهذا ما يسهّل عمل فرق التقصّي الوبائي، ويساعد على كشف الحالات في وقت مبكّر.

وبين في مؤتمر صحفي ، الخميس ، نؤكّد أيضاً أن لا مخاوف بشأن الخصوصيّة فيما يتعلّق بتطبيق (أمان)، فالتتبّع يتمّ دون خرق الخصوصيّة على الإطلاق.

وأعلن مدير إدارة العمليات والسيطرة في الأمن العام العميد رامي الدباس عن حملات رقابية وتحرير مخالفات لكل من يخالف أمر الدفاع رقم 11.

وأضاف الدباس انه يحظر التجمع والاحتفالات بنتائج امتحان الثانوية العامة في الأردن.

واشار الى انه سيتم التشديد على إطلاق العيارات النارية وإخراج الأجساد من المركبات.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر