 وطنا نيوز -17 إصابة بكورونا في الأردن اليوم 10 منها محلية
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17 إصابة بكورونا في الأردن اليوم 10 منها محلية
التاريخ : 13-08-2020 03:15:52 المشاهدات: 950

وطنا اليوم-عمان:اعلن وزير الصحة سعد جابر تسجيل 17 جديدة بفيروس كورونا.
وفي التفاصيل قال جابر في ايجاز صحفي الخميس ، ان الاصابت الجديدة هي :
6 اصابات لقادمين في فنادق الحجر ، لـ 5 اردنيين عائدين من السعودية ، والحالة السادسة لعائد من فلسطين.
حالة لسائق شاحنة على حدود العمري.
10 حالات محلية ، هي 4 حالات ممخالطين حالات مؤكدة في اربد.
4 حالات في لواء الرمثا وهم مخالطون لحالات مؤكدة.
حالتين لمخالط في العاصمة عمان.
حالة لشخص في مستشفى خاص ، ويجري الاستقصاء عن سبب اصابته.
ووصل عدد الحالات منذ يوم الجمعة 63 حالة.


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