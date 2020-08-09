17 إصابة بكورونا في الأردن اليوم 10 منها محلية

وطنا اليوم-عمان:اعلن وزير الصحة سعد جابر تسجيل 17 جديدة بفيروس كورونا.
وفي التفاصيل قال جابر في ايجاز صحفي الخميس ، ان الاصابت الجديدة هي :
6 اصابات لقادمين في فنادق الحجر ، لـ 5 اردنيين عائدين من السعودية ، والحالة السادسة لعائد من فلسطين.
حالة لسائق شاحنة على حدود العمري.
10 حالات محلية ، هي 4 حالات ممخالطين حالات مؤكدة في اربد.
4 حالات في لواء الرمثا وهم مخالطون لحالات مؤكدة.
حالتين لمخالط في العاصمة عمان.
حالة لشخص في مستشفى خاص ، ويجري الاستقصاء عن سبب اصابته.
ووصل عدد الحالات منذ يوم الجمعة 63 حالة.