الرئيسية | محليات 17 إصابة بكورونا في الأردن اليوم 10 منها محلية

وطنا اليوم-عمان:اعلن وزير الصحة سعد جابر تسجيل 17 جديدة بفيروس كورونا.

وفي التفاصيل قال جابر في ايجاز صحفي الخميس ، ان الاصابت الجديدة هي :

6 اصابات لقادمين في فنادق الحجر ، لـ 5 اردنيين عائدين من السعودية ، والحالة السادسة لعائد من فلسطين.

حالة لسائق شاحنة على حدود العمري.

10 حالات محلية ، هي 4 حالات ممخالطين حالات مؤكدة في اربد.

4 حالات في لواء الرمثا وهم مخالطون لحالات مؤكدة.

حالتين لمخالط في العاصمة عمان.

حالة لشخص في مستشفى خاص ، ويجري الاستقصاء عن سبب اصابته.

ووصل عدد الحالات منذ يوم الجمعة 63 حالة.

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