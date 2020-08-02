الرئيسية | محليات العضايلة: الإصابات مقلقة لكن الأمور تحت السيطرة

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الدولة لشؤون الاعلام اجد العضايلة ، انه لا قرار جديد متعلق بحظر التجول ، او تقليص ساعات التجول.

وبين في مؤتمر صحفي ، الخميس ، ما زالت تردنا العديد من الاستفسارات بخصوص فرض حظر التجوّل الشامل أو تمديد عدد ساعات الحظر الجزئي؛ وهنا نؤكّد أنّ هذه الإجراءات مرتبطة بمصفوفة وخطّة فتح القطاعات التي أعلنّا عنها سابقاً، ومرتبط كذلك بتطوّرات الحالات الوبائيّة؛ ولا يوجد أيّ قرار من هذا القبيل حتى الآن.

وأضاف العضايلة : في حال وجود أيّ قرارات سنعلن عنها فوراً كما اعتدنا منذ بداية أزمة كورونا؛ ونهيب بالجميع عدم تداول أيّ معلومات أو إشاعات بهذا الخصوص.

وبين العضايلة : نؤكّد مجدّداً أن صحّة الأردنيين وسلامتهم أولويّة قصوى، وأنّ جميع الإجراءات التي نتّخذها هي من أجل سلامتهم وحمايتهم، وبهدف الحدّ من انتشار الوباء.

واردف : صحيح أنّ الإصابات التي سُجِّلت خلال الأيّام الماضية مقلقة، لكنّ الأمور – وبحمد الله – ما زالت تحت السيطرة، وجميع الكوادر وفرق التقصّي الوبائي تعمل طوال الوقت لتتبّع الحالات والمخالطين.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر