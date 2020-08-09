الرئيسية | محليات مخالفة صحية جسيمة في أحد أكبر مخابز عمان الغربية

وطنا اليوم-عمان:كشف برنامج “وسط البلد” مع الدكتور هاني البدري، عن مخالفة صحية جسيمة، في أحد أكبر مخابز عمان الغربية.

وفور تلقي البرنامج الذي يبث على راديو “فن”، اتصالاً هاتفياً، من إحدى المستمعات، أشارت إلى أنها وجدت (صراصير مخبوزة) على الكعك الذي اشترته من المخبز المذكور، حتى باشر فريق الإعداد بالتواصل الفوري مع مدير هيئة الغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات.

واستجاب الدكتور مهيدات، حيث تم توجيه فريق من الغذاء والدواء إلى المخبز، وتحرير ضبط تفتيش بحقه، والتزامه بشروط صحية صارمة لمواصلة إعادة فتحه والعمل به.

وكان قد نشر قبل يومين شكوى من أحد المواطنين الذين اشتروا الكعك من المخبز المذكور ، وطالب بالتحقيق في الشكوى والتأكد منها .

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