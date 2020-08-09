الرئيسية | محليات الشوبكي : شكاوى متزايدة من ارتفاع فواتير الكهرباء

وطنا اليوم-عمان:كتب خبير الطاقة المهندس عامر الشوبكي ..

شكاوى متزايدة مرة اخرى من ارتفاع قيم فواتير الكهرباء ..

ما ذنب المواطن الملتزم الذي ما زال يدفع قيمة الفاقد من الكهرباء الفني (عدم صيانة الشبكة الكهربائية).. والفاقد الغير فني (السرقات).. ؟

والى متى تصمت الحكومه واذرعها الرقابية عن تجاوزات شركات توزيع الكهرباء وتغولها على المواطنين.. ؟

و ماذا حدث لهذه القرارات التي اتفقت عليها لجنة النواب وديوان المحاسبة وشركات توزيع الكهرباء قبل كورونا؟! وهي:

1-شطب الكلف الإضافية على فواتير الكهرباء واحتساب الفواتير ضمن المعدل الطبيعي

2-وقف ربط رسوم النفايات بالاستهلاك

3-تقسيط المبالغ المترتبة على المواطنين لمدة 10 اشهر.

اليوم نحن بامس الحاجة لهذه القرارات بالإضافة الى الاقتداء بدول كثيرة قررت فيها شركات الكهرباء خصم 30-50% من قيمة فواتير الكهرباء لمراعاة أحوال المواطنيين المتردية نتيجة توقف العمل وانقطاع الدخل عن الكثيرين بعد تداعيات كورونا .

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