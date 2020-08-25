جمع عينات عشوائية لقياس المناعة المجتمعية في محافظة جرش

وطنا اليوم/جرش

انهى الفريق الطبي التابع لمديرية الأمراض السارية في وزارة الصحة الخميس، المرحلة الأولى لقياس المناعة المجتمعية في محافظة جرش، بحسب الدكتور سائد النصيرات.

وقال نصيرات، إنّه تم سحب عينات عشوائية في جرش على مدار 6 ايام، حيث تم جمع نحو 110 عينات عشوائية من المواطنين.

وأضاف أن، الهدف من جمع العينات هو معرفة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال التحري عن الأجسام المضادة للفيروس عند كافة فئات المجتمع.

وبين النصيرات، أن نتائج العينات ستساعد الوزارة بوضع الخطط والبرامج الوقائية اللازمة لمنع أو تقليل من انتقال الفيروس.