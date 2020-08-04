الرئيسية | محليات عزل 16 منزلاَ واصابة 13 مواطناَ من الرمثا خلال اسبوع

وطنا اليوم-عمان:اصيب منذ الخامس من آب الى مساء امس 13 شخصا بفيروس كورونا في الرمثا ونقلوا الى مستشفى الملك المؤسس والحجر في البحر الميت وفق مصدر مسؤول.

وبين المصدر ان 12 من المصابين عاملون في مركز جمرك جابر ومخالطون للعاملين، مؤكدا ان لجان الاستقصاء الوبائي ما زالت تجري فحوصات متواصلة.

من جانبه بين متصرف لواء الرمثا فراس ابو الغنم انه تم عزل 16 منزلا خلال هذه الفترة، مشيرا الى انه تم عقد اجتماع في دار محافظة اربد لبحث وضع ما استجد من الوباء وتم في الاجتماع تأكيد الاجراءات الوقائية التي يجب اتخاذها من قبل الجميع وتنفيذ امر الدفاع 11.

ومنع المتصرف ابو الغنم استخدام الدواوين او التجمعات سواء الافراح او المناسبات نظراً لتزايد اعداد المصابين بفيروس كورونا.

ووجه ابو الغنم كتابا رسميا للاجهزة الامنية باتخاذ اشد الاجراءات بحق المخالفين والذين قد يتسببون بالحاق الاذى والضرر بالمواطنين نتيجة التجمعات وان يلتزم اصحاب الافراح والمناسبات لاوامر الدفاع وان مخالفته يوجب الاجراءات القانونية والادارية.

من جانبها بينت مديرة مديرية صحة لواء الرمثا الدكتورة اخلاص السعد انه تم خلال اسبوع اخذ ما يقارب 900 عينة لمخالطين مصابين بفيروس كورونا.

واكدت ان فرق الاستقصاء الوبائي تعمل بصورة مستمرة ودون توقف لاخذ العينات.

واشارت الى قيام فرق المديرية باجراءات احترازية من تعقيم وتفتيش على الدوائر الحكومية والمؤسسات والمحال التجارية من اجل الالتزام بالوقاية والتباعد حماية لحاية المواطنين

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