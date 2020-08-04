دعوة تجار الأردن لتجديد تصاريح التنقل

وطنا اليوم-عمان:قال ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة إن الغرفة بدأت بتجهيز قاعدة بيانات عن أسماء الشركات العاملة في القطاع لتسهيل إصدار تصاريح التنقل والعمل في حال عودة جائحة فيروس كورونا بمستوى أكثر خطورة.

ودعا الرواجبة في بيان صحافي أصدره اليوم الخميس، العاملين بالقطاع الى ضرورة تزويد الغرفة خلال مدة اقصاها ثلاثة ايام بأسماء الشركات والمؤسسات وبيانات الموظفين لديهم من اجل اعداد مصفوفة ورفعها الى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وذلك تحسباً لحدوث أي طارئ أو أزمة في المستقبل تستدعي حصول على تصاريح التنقل في الوقت المحدد ودون تأخير.

وشدد الرواجبة على ضرورة استمرار التنسيق والتواصل مع غرفة تجارة الاردن باعتبارها المظلة الأولى للقطاع التجاري والخدمي في مختلف القضايا التي تهم القطاع بخاصة في حال اصدار أي قرار يتعلق بالعودة الى الاغلاق خلال الفترة المقبلة .

وجدد المهندس الرواجبة التأكيد على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر جزءا اساسيا وركيزة للأمن الوطني للمملكة إلى جانب أهميته كرافد مهم وداعم للاقتصاد الوطني.

واوضح أن القطاع اثبت قدرات عالية منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد سواء لجهة دعم مكافحة الوباء أو تسهيل أعمال القطاعات الاقتصادية وحياة المواطنين.