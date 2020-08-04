الرئيسية | محليات الأردن يتواصل مع شركات عالمية للحصول على لقاح كورونا

وطنا اليوم-عمان:قال وزير الصحة الدكتور سعد جابر إن الحكومة الأردنية تواصلت مع أربع شركات عالمية عملاقة تقوم بتطوير اللقاح الخاص بالكورونا موضحا ان هناك تفاؤل بأن يتم الحصول على المطعوم بعد الانتهاء من المرحلة الثالثة من التجارب على متطوعين والتي تهدف لمعرفة إن كان فعالا وآمن.

جاء حديث جابر خلال محاضرة لنادي روتاري كوزموبوليتان الأربعاء في فندق الفور سيزونز حضرها عدد محدود من الأعضاء تمشيا مع متطلبات التباعد الاجتماعي الصحية.

وبين جابر أن الأمور ستتحسن بسرعة في حال الانتهاء من التجارب والتي توقع ان تتم قبل نهاية السنة الحالية.

وحول اللقاح الروسي قال جابر إن الحكومة الأردنية تواصلت مع موسكو وسيتم دراسة نتائج تجارب المرحلة الثالثة والتي بدأت الآن رغم إعلان الرئيس بوتين "لا مانع لدينا في الاستفادة من أي مطعوم بما فيه المطعوم الصيني إذا ثبتت نجاعته وامانه."

اما كيفية توزيع المطعوم في حال توفره فقال الوزير إن المعايير ستكون واضحة وشفافة والاولوية ستكون لمن يحتاجه ولن يكون تفضيل فئة على أخرى، مبينا "تقوم لجنة عالمية بتحديد وضع كل دولة بهدف توزيع عادل للجميع وقد اعتبرت اللجنة أن الأردن متوسطة الدخل مما يعني أنه ستكون من الاولويات العليا للحصول على الطعم وسيتم "اعطاء اولوية للاطفال وكبار السن والاشخاص غير محصنين وكثيري التاثر اولوية على الاصحاء."

وحول فتح المدارس قال وزير الصحة ردا على سؤال إن المدارس ستفتح في الموعد المحدد وفي حال تراجع الوضع سيتم دراسة الأمر في حينه. كما وابدى جابر استغرابه حول تعدد المرجعيات في تطبيق بعض التعليمات فيما يتعلق ببعض الخدمات السياحية بين فنادق البحر الميت فنادق عمان.

اما بالنسبة لاإمكانية وجود علاج للكورونا قال الوزير انه رغم ان الأردن ينتج دواء هيدروكس كلوركين والذي يستخدم بالأساس لعلاج الملاريا التي تم استخدامها البعض لعلاج وباء الكورونا إلا ان "الأبحاث العلمية لم تثبت قدرة هذا الدواء على علاج الكورونا."

وقد استهل الوزير محاضرته بالإنجليزي التي تم بثها عالميا عبر تطبيق زووم كيف تطورت المعرفة في الأوساط الطبية الأردن منذ بداية الجائحة موضحا أن القطاع الصحي وقدرته تطورت كثيرا خلال الأشهر الستة الماضية.

وحول ضرورة خلق مديرية خاصة بالكورونا كي تستطيع وزارة الصحة متابعة أمور أخرى مثل مكافحة التدخين والرقابة الصحية قال سعد جابر إنه حتى في فترة الكورونا تم العديد من الإنجازات في أمور مختلفة أهمها تحسين ملحوظ لقدرات قطاع الصحة خاصة الحكومي وكشف عن بناء مستشفيين وعدة عيادات جديدة تم فتحها خلال فترة الجائحة.

وشارك الوزير أعضاء النادي بعد المحاضرة بتناول العشاء في منطقة خارجية ضمن فندق الفور سيزونز وفي الهواء الطلق.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر