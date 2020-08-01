شخصيات كركية تؤكد وقوفها خلف القيادة الهاشمية

وطنا اليوم-عمان:قام عدد من ابناء محافظة الكرك من شرائح مختلفة، بزيارة الى بيت المهندس عبدالهادي المجالي في عمان، من باب التواصل والمحبة والتقدير والتشاور، وقد رحب عبدالهادي باشا بالحضور مثمنا خطوتهم ومبادرتهم والتي تأتي في اطار الرغبة والتوق لأن يتواصل ابناء الكرك مع بعضهم، وهم الاقدر على تحسس قضاياهم وادراك حاجات الكرك ،وان يكون هذا بهدف تمتين الجبهة الداخلية والوقوف مع جلالة الملك عبدالله الثاني بقوة.

وقد تحدث عدد من ابناء الكرك وتركز الحديث على التحديات التي تواجه الاردن، وضرورة احترام وتقدير الرموز الوطنية التي اسهمت في بناء الدولة الاردنية، وان نصل الى مأسسة العلاقات بين ابناء المحافظة وفق آلية يتفق الجميع عليها، وان يكون حب الوطن والاخلاص للقيادة هو الاساس في وطن الخير والمحبة.

وفي نهاية اللقاء توافق الجميع على بيان هو من صلب الحديث الذي دار وكالتالي:

" تشرف عدد من ابناء محافظة الكرك بزيارة معالي المهندس عبدالهادي المجالي في بيته تقديرا لشخصه الكريم من منطلق المحبة وضرورة احياء نهج اللقاءات المثمرة بين ابناء الكرك ذات الارث العظيم والكبرياء والشموخ التي لا فواصل بين ابنائها مطلقا ،وهي بلد النخوة والكبرياء.

والتي تمتاز بشرف قياديها وشهامتهم واخلاصهم، ومعالي المهندس عبدالهادي المجالي هو نموذج متفرد بنزاهته و الذي خدم الدولة الاردنية من خلال العديد من المناصب المتقدمة لاكثر من ستين عاما بكل اخلاص وشرف ، و يشهد تاريخه على فيض من الانجاز والتحديث، ومواقف الرجولة والشهامة، لنؤكد اننا كأبناء هذا الوطن الاردني العزيز، نقول اننا لن نكون الا المحبين لوطن الخير والكرامة، والمدافعين عن ارثه وهويته الوطنية في مواجهة كل التحديات والمخاطر ،ومحاولات النيل من سمعته وانجازاته ومكانته التي هي بفضل رجاله وقياداته من مطلع القرن العشرين وما قبل.

سيبقى الرجال الشرفاء اهل الخبرة والعطاء - بمثل ابو سهل - ذخرا للوطن

وسيقى الوطن الاردني كبيرا عصيا على اي محاولة غدر او انتقاص بمتانة جبهته الداخلية ووعي اهله ، وبارثهم المشرف المجيد .

وسيبقى الاردنيون عنوان العزة والكبرياء والشموخ

وحفظ الله الاردن بقيادته الهاشمية ورائدها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم ."

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عمان في 11 آب 2020