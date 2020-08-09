أربعة أيام حاسمة و“كابوس” الحظر يؤرق الأردنيين

وطنا اليوم-عمان:أظهرت احصائيات وزارة الصحة الأردنية حول الإصابات المحلية المسجلة بفيروس كورونا أن أخر يوم تم فيه تسجيل صفر إصابة محلية بالكورونا في الأردن كان يوم الخميس 6 آب /أغسطس الجاري، ليبدأ بعد ذلك اليوم تسجيل الحالات بالارتفاع كما يلي:

- فقد سجل يوم الجمعة السابع من آب حالة إصابة محلية واحدة

- وفي يوم السبت الثامن آب الجاري أعلن عن تسجيل 4 إصابات محلية

- وسجل في يوم الأحد التاسع من آب الحالي 5 حالات إصابة محلية

- وفي يوم الاثنين العاشر من شهر آب أعلن عن تسجيل 14 إصابة محلية

- ويوم الثلاثاء الحادي عشر من آب تم تسجيل 13 إصابة محلية

- وارتفع عدد الإصابات المسجلة محليا الأربعاء الثاني عشر من آب الحالي ليبلغ 16 إصابة .

وبالنظر إلى هذه الأرقام فقد تم تسجيل ما مجموعه 53 إصابة محلية بفيروس كورونا خلال 6 أيام الأمر الذي دفع بالحكومة إلى اتخاذ سلسلة إجراءات منها تفعيل العمل بامر الدفاع 11 و إغلاق معبر حدود جابر مع سوريا وإعادة النظر في البروتوكول المعمول به في المراكز والمعابر الحدودية مع سوريا والعراق والسعودية من أجل إعادة كبح الإصابات المحلية بفيروس كورونا.

ارتفاع أعداد الإصابات المحلية طرح تساؤلات عند الشارع الأردني وسط حالة من الترقب عما إذا سينتقل الأردن إلى مرحلة جديدة وهي مستوى متوسط الخطورة والتي يتم خلالها فرض اجراءات أشد لمواجهة وباء كورونا ومنع انتشاره بين الأردنيين.

لكن الإجابة على هذه التساؤلات تكمن في المصفوفة الوبائية التي اعلنتها الحكومة في الرابع من حزيران الماضي حيث تنص على أنه يجب تسجيل 10- 20 إصابة محلية بفيروس كورونا لأكثر من 7 أيام متتالية من أجل أن ينتقل الوضع الوبائي في الأردن من مرحلة معتدل الخطورة إلى مرحلة متوسط الخطورة .

وبالعودة إلى احصائيات وزارة الصحة حول اعداد الإصابات المحلية فانه سيتم البدء باحتساب الحالات التي تنقل الأردن إلى مرحلة جديدة بدءا من يوم الاثنين العاشر من آب حيث تم تسجيل 14 إصابة على أن تستمر الأعداد فوق 10 حالات ولمدة 7 أيام متتالية عندها يعاد النظر في الاجراءات المفروض.

وبحسب بيانات وزارة الصحة فان الأربعة أيام القادمة ستكون حاسمة اذا ما سجل فيها إصابات فوق 10 حالات يوميا.